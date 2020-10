Eerbetoon aan overleden gitarist Eddie van Halen vanaf Utrechtse Domtoren

Verschillende liedjes van de band Van Halen zijn zaterdagochtend vanaf 11.00 uur te horen vanaf de Utrechtse Domtoren. De Nederlands-Amerikaans gitarist Edward Lodewijk van Halen overleed eerder deze week.

Onder andere de hit Jump uit 1984 is deze ochtend in de stad te horen. “Always wanted to play this one on the carillon”, schrijft Malgosia Fiebig, beiaardier van de Domtoren, op Twitter.

Eddie van Halen overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd. Hij was medeoprichter van de band Van Halen. De gitarist overleed aan kanker.

Eerder speelde Fiebig ook al nummers van artiesten die even daarvoor waren overleden. Zo waren onder andere liedjes van dj Avicii, Leonard Cohen, en Prince vanaf grote hoogte te horen.