Eerste Culturele Zondag met nieuwe formule: boekenfeest in teken van bibliotheek

De eerste Culturele Zondag volgens de nieuwe formule is op 16 februari. Utrechtse basisschoolkinderen gaan die dag honderden boeken van de bibliotheek van de Oudegracht naar de nieuwe locatie in het voormalige postkantoor aan de Neude brengen. Ook is er een aanvullend cultureel programma.

Op 16 februari is de huidige Centrale Bibliotheek voor het laatst open. Die dag moeten zoveel mogelijk boeken naar de nieuwe boekenkasten in Post Neude gebracht worden. Daar gaat de nieuwe locatie open op 13 maart.

Kinderen gaan helpen met het verhuizen van de boeken. Via de Oudegracht en de Vinkenburgstraat worden de boeken zondagochtend binnen zo’n 45 minuten naar de Neude gebracht. ‘s Middags zijn er op de Neude en in de bibliotheek aan de Oudegracht activiteiten.

Formule

Het is de eerste Culturele Zondag volgens de aangekondigde ‘nieuwe formule’. Vorig jaar liet organisator Utrecht Marketing weten de evenementen te gaan moderniseren. Dit zorgde voor enige discussie. Ook de gemeente Utrecht uitte zorgen. De eerste Culturele Zondag van dit jaar werd ook afgelast.

Directeur Cor Jansen van Utrecht Marketing laat weten dat met Bieb > Bieb De grote Utrechtse boekverhuizing, zoals deze editie van het evenement gaat heten, een nieuwe weg wordt ingeslagen.

Leescultuur

Met deze Culturele Zondag wil de organisatie aansluiten op de actualiteit in Utrecht, een maatschappelijk thema, de wijken betrekken en laten ze de programmering grotendeels over aan de bibliotheek. “De aankomende opening van de nieuwe bibliotheek is een uitgelezen kans om het boek en het grote belang van lezen in de schijnwerpers te zetten”, aldus Jansen.

Hij zegt het belangrijk te vinden om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van leescultuur in Utrecht. “Waanzinnig belangrijk in een tijd dat steeds meer kinderen het basisonderwijs met een lees- en taalachterstand verlaten. Daarbij is deze aandacht voor het boek en het belang van leescultuur natuurlijk volledig op zijn plaats in Utrecht, de stad die niet voor niets UNESCO City of Literature is.”

128-jarige geschiedenis

Door het evenement via de basisscholen onder de aandacht te brengen en de inzet van pendelbussen vanuit de wijken wil Utrecht Marketing de drempel om naar een Culturele Zondag te komen verlagen.

Ton van Vlimmeren, directeur Bibliotheek Utrecht: “Dit weekeinde markeert de start van de verhuizing. Het is een belangrijk moment in de 128-jarige geschiedenis van onze bibliotheek. Een moment dat niet alleen gaat over de opening van de nieuwe bibliotheek aan de Neude, maar ook een moment is om afscheid te nemen van een plek waar we 45 jaar lang de Utrechters bediend hebben.”