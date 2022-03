Eerste Culturele Zondag van 2022 trapt af met radio-uitzending vanaf de Steenweg in Utrecht

De eerste Culturele Zondag van dit jaar trapte af met een live radio-uitzending vanaf de Steenweg in het centrum van Utrecht. Dit hele weekend staan er allerlei evenementen op het programma die in het teken staan van ‘street culture’.

Culturele Zondag MOVE, zoals deze editie wordt genoemd, laat volgens de organisatie zien wat de Utrechtse straatcultuur te bieden heeft. Dat begon dus met een radio-uitzending.

Vanuit een leegstaand pand aan de Steenweg laten radiomakers Bengi en 3wish onder andere allerlei nummers van Utrechtse artiesten horen en spreken zij met gasten over de cultuur in Utrecht. Deze uitzending is tot zaterdag 18.00 uur te beluisteren.

Programma

Daarnaast staan er allerlei andere disciplines waaronder dans- en rapbattles, theatervoorstellingen, dansers, workshops, graffiti en muziekoptredens op de agenda.

Dit alles vindt plaats in TivoliVredenburg, Theaterhuis de Berenkuil, De Kargadoor en Het Wilde Westen. Bekijk de website van Culturele Zondagen voor alle informatie.

