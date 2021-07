Eerste deel kunstwerk Lichaam en Geest onthuld op busstation in Utrecht

Het eerste deel van het kunstwerk Lichaam en Geest is dinsdagmiddag onthuld op het busstation bij Utrecht Centraal. Uiteindelijk komen er zowel aan de Jaarbeurs- als Centrumzijde verschillende werken van het team van kunstenaar Gabriel Lester. Het idee is dat het busstation daarmee straks kleurrijker en lichter wordt.

Voordat het eerste kunstwerk werd onthuld hield wethouder Eelco Eerenberg een korte toespraak. “We hebben de afgelopen tijd goed naar de reizigers geluisterd. Zij gaven aan dat ze de busstations erg kil, saai, guur en onprettig vonden. Wij vonden dat erg jammer en wilden er daarom iets aan doen.”

Ook Lester, die voordat hij aan de ontwerpen begon ook met reizigers heeft gesproken, hoorde woorden als ‘triest’, ‘donker’ en ‘guur’ vaak terugkomen als omschrijving van de beide busstations.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wolken

Vervolgens is de kunstenaar samen met zijn team aan de slag gegaan. Het resultaat voor de Jaarbeurszijde zijn onder meer mythische en magische figuren die opgebouwd zijn uit stippen. Hierdoor is vanaf een afstand een figuur te zien, maar naarmate de kijker dichterbij komt wordt het beeld abstracter. Lester hoopt hiermee de fantasie van de reiziger te prikkelen. “Het is een beetje hetzelfde als kijken naar de wolken”, aldus de kunstenaar. Dit onderdeel van het kunstwerk heet ‘Geest’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Foto’s

Aan de Centrumzijde van het busstation komen foto’s die gemaakt zijn door Niels Stomp. Lester heeft hem gevraagd om kleurrijke groepsportretten van bewoners en reizigers te maken. Dit is het onderdeel ‘Lichaam’.

Naast de afbeeldingen komt er ook meer verlichting op de stations. Hiermee worden de werken uitgelicht en ook krijgen de plekken an sich meer verlichting. “We maken van een grijze muis een kleurrijke kameleon”, aldus de wethouder.

Lester maakte Lichaam en Geest in opdracht van de gemeente en provincie Utrecht. De verwachting is dat in oktober van dit jaar het hele project is afgerond.