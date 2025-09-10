Eerste editie Utrecht Fashion Week: ‘Mode is meer dan alleen een plaatje’

Na Milaan, Parijs en Amsterdam was ook dit jaar Utrecht aan de beurt met een eigen Fashion Week. In het weekend van 5, 6 en 7 september werd met drie verschillende shows aandacht gevraagd voor het verhaal achter de mode. Naast catwalks met modellen kregen ook sprekers een podium om hun verhaal te delen en werd er aandacht gevraagd voor de invloed van AI op de modewereld.

De aftrap van deze eerste editie vond plaats in de bibliotheek op de Neude, op vrijdagavond 5 september. Tijdens deze eerste avond stonden zes ontwerpers centraal, waaronder ook de Utrechtse ontwerpster Amran Roble, die samen met Elmar Levy deze editie van Utrecht Fashion Week organiseerde. Daarnaast werd er op deze avond een podium gegeven aan verschillende sprekers. Zo deelde onder meer Cecilia Taborh Eben haar persoonlijke verhaal over hoe zij door haar familie in Afrika werd verstoten, naar Nederland verhuisde en hier haar leven opnieuw opbouwde, en wat voor impact dit op haar heeft gehad.

Elmar Levy, woordvoerder van Utrecht Fashion Week, benadrukt het belang van een achterliggende boodschap binnen mode-events. Hij geeft aan dat er binnen de modewereld veel haat en nijd kan heersen, iets wat de Fashion Week graag wil doorbreken. “Met dit event willen wij naar de buitenwereld uitdragen dat je niet haatdragend of jaloers moet zijn, maar dat je verder komt door goed en respectvol met anderen om te gaan.” Elmar legt uit dat om deze reden gekozen is voor de combinatie van mode en sociaal-maatschappelijke elementen, zodat bezoekers mogelijk met nieuwe perspectieven de zaal zullen verlaten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Fashion meets AI

Op dag twee van Utrecht Fashion Week werd er geen fysieke modeshow georganiseerd, maar konden bezoekers naar een digitale modeshow, zonder publiek, kijken. Tijdens de laatste dag van Utrecht Fashion Week, op zondag 7 september, werd er daarentegen wel een grote, fysieke modeshow georganiseerd in ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht. Deze dag stond in het teken van het thema ‘Fashion meets AI’, waarmee de organisatie van Utrecht Fashion Week aandacht wilde vragen voor de toekomst van de modewereld. Tijdens deze show toonden een aantal ontwerpers de mogelijkheden van het gebruik van AI binnen de modewereld. Zij lieten onder meer zien hoe kunstmatige intelligentie gebruikt kan worden bij het ontwerpen van nieuwe modestukken.

Elmar geeft aan dat de huidige mode-industrie in de toekomst mogelijk flink zal gaan veranderen. “Een scenario waar bijvoorbeeld rekening mee moet worden gehouden, is dat fysieke modellen zullen verdwijnen en er veel met hologrammen gewerkt gaat worden.” Utrecht Fashion Week legt voorlopig de nadruk op het menselijke aspect van de modewereld, maar wil bezoekers tegelijkertijd ook bewust maken van de mogelijke ontwikkelingen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Meer dan uiterlijk en maten

Voor de casting van modellen die voor deze show werden gebruikt, is er gekeken naar meer dan enkel uiterlijk en confectiematen. Elmar vertelt dat de organisatie zich tijdens de casting ook gericht heeft op hoe de modellen op persoonlijk vlak tot uiting komen. “We zijn heel erg op zoek gegaan naar inhoud en hebben bijvoorbeeld vragen gesteld zoals: kom je weleens op voor een ander? Of zou je jezelf omschrijven als iemand die graag anderen helpt? Deze manier van selecteren is van belang voor ons evenement en geeft meer kracht aan onze boodschap. Mode is meer dan alleen een plaatje, het is een verhaal dat erachter zit.”

Toekomst

Volgens Elmar heeft Utrecht Fashion Week veel positieve reacties ontvangen. Hij laat weten dat de bezoekers vooral enthousiast waren over de afwisseling tussen de modeshows en de inspirerende elementen, iets wat volgens hen erg vernieuwend was. Wat betreft de toekomst van Utrecht Fashion Week is Elmar dan ook duidelijk. “We zijn absoluut van plan om Utrecht Fashion Week ieder jaar terug te laten komen. We willen bij volgende edities dan ook meer verbinding met de stad aangaan. Zo hebben we bijvoorbeeld contact gehad met HKU-studenten. Voor deze editie hebben we nog niets voor elkaar kunnen betekenen, maar bij volgende edities hopen we wellicht een mooie samenwerking aan te gaan.”