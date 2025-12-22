Eerste exemplaar boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ overhandigd aan wethouder Eerenberg

Het eerste exemplaar van het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ is overhandigd aan wethouder Eelco Eerenberg. Niet geheel toevallig de wethouder met het Stationsgebied als portefeuille. Het boek beschrijft grotendeels de geschiedenis van dit gedeelte van het centrum van Utrecht.

Wie aan Utrecht denkt, ziet al snel de Dom, de Oudegracht en het gebied binnen de singels voor zich. Maar er is een ander deel van de stad dat minstens zo bepalend is voor het beeld van Utrecht: Catharijne.

Catharijne kent een rijke, maar onderbelichte geschiedenis. Er wordt al 2000 jaar gewoond, gewerkt en gebouwd. In de middeleeuwen zijn er oorlogen gevoerd; de reformatie is er begonnen. Het Smakkelaarsveld was ooit het belangrijkste knooppunt van Nederland.

Het boek laat zien hoe Catharijne zich steeds opnieuw uitvond: als katholiek centrum, als verdedigingslinie aan de rand van de stad, als bruisende toegangspoort voor handel en reizigers, en uiteindelijk als modern stadscentrum dat iedereen in Utrecht en ver daarbuiten kent.

Het boek is rijk geïllustreerd, met oud fotomateriaal, plattegronden en actuele beelden. Het laatste hoofdstuk van Catharijne op een kantelpunt geeft een blik in de toekomst; want nog steeds staan er grote veranderingen op stapel.

Oopen

Auteur Gerard Aaftink overhandigde vrijdag het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Eelco Eerenberg. Aanleiding om het verhaal van Catharijne te schrijven is het voornemen van de gemeente Utrecht om een nieuw gebouw op het Jaarbeursplein te realiseren. Het moet een icoon voor de stad worden, een typisch Utrechts gebouw voor alle Utrechters. Het gebouw heeft de naam Oopen gekregen. Eerder dit jaar werd overigens bekend dat de start bouw vertraging heeft opgelopen.

Aan de andere kant van het station, op het Smakkelaarsveld, wordt ondertussen wel flink gebouwd. De historie van dit gebied komt uitgebreid in het boek voor. Wethouder Eerenberg liet weten met veel interesse het boek te gaan lezen.

Zelf het boek ook lezen? Catharijne op een kantelpunt is te koop via de DUIC Shop.