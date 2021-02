Eerste kunstwerk van EXtuin geplaatst in voortuin aan Utrechtse Vechtdijk

Het eerste kunstwerk van het project EXtuin is deze week geplaatst in een voortuin aan de Utrechtse Vechtdijk. Het gaat om een creatie van kunstenaar Ernest Bessems.

Stichting EX, de bedenker van EXtuin, wil dat Utrechters ondanks de lockdown en gesloten musea toch van kunst kunnen genieten. Er worden daarom in verschillende tuinen in de stad kunstwerken geplaatst.

De 24-jarige kunstenaar Ernest Bessems beet het spits af. Hij heeft een sculptuur van drie meter hoog gemaakt. Bessems legt hier naar eigen zeggen zijn worstelingen van de opgelegde identiteit uit zijn jeugd bloot. Het werk staat in de voortuin van Caroline en Jos. “Het werk komt heel goed tot zijn recht in deze tuin”, aldus Bessems.

Daarnaast heeft Stichting EX uit de verschillende aanmeldingen nog vijf kunstenaars en tuinen uitgekozen. “EXtuin maakt daarmee de belofte waar om Utrechters te helpen de eigen wijk met andere ogen te bekijken en opkomende kunstenaars een podium te geven.”