Eerste namen Bevrijdingsfestival Utrecht 2025 bekend

De eerste artiesten die met Bevrijdingsfestival Utrecht optreden in Park Transwijk zijn bekend. Onder meer FLEMMING, $hirak en dj-formatie Onlys vieren op 5 mei 80 jaar vrijheid in Utrecht.

Met hits als Zij Wil Mij, Automatisch en Paracetamollen wist FLEMMING in korte tijd Nederland te veroveren. Ook in 2024 blijft hij scoren, onder andere met Alles Op Gevoel, zijn samenwerking met Ronnie Flex en Zoë Tauran.

De ongeëvenaarde beatmaker en producer $hirak komt ook naar Bevrijdingsfestival Utrecht. Hij stond aan de basis van hits als Drank & Drugs, Jungle en Krantenwijk en heeft sinds 2018 ook als soloartiest succes, met onder andere UHUH en Amsterdam.



Met Only 10s brengt het festival een muzikale reis terug naar de jaren 2010-2019. Denk aan de eerste Instagram-posts, Vine, Tumblr en de Snapchat-hondenfilter. De tijd waarin One Direction nog niet Somebody That We Used to Know waren en artiesten als Avicii, Martin Garrix en Skrillex de elektronische muziekwereld opschudden.

80 jaar vrijheid

2025 markeert een bijzondere mijlpaal: 80 jaar sinds de bevrijding van Nederland in 1945. Dit jubileum staat centraal tijdens Bevrijdingsfestival Utrecht.

Hoewel Nederland de vrijheid terugkreeg, zijn oorlog en onderdrukking nog altijd een realiteit in veel delen van de wereld. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend; het vraagt om voortdurende inzet. Op 5 mei 2025 viert Utrecht samen de vrijheid, want vrijheid deel je met elkaar.

Spannend

Het was nog even spannend of het feest door zou gaan. De bevrijdingsfestivals, waaronder die in Utrecht, kampen al langere tijd met financiële onzekerheid door flinke kostenstijgingen.

Het kabinet trok dit jaar eenmalig 700.000 euro uit om de veertien festivals verspreid door het land te financieren. Door die financiële boost kan dit jaar het bevrijdingsfestival in Utrecht nog doorgaan.