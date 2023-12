Eerste vrouwelijke student Anna Maria van Schurman geëerd met lantaarnconsole aan de Nieuwegracht in Utrecht

Aan de Nieuwegracht in Utrecht is afgelopen weekend een lantaarnconsole onthuld ter ere van Anna Maria van Schurman. Van Schurman was in 1636 de eerste vrouwelijke student van Nederland, toen ze werd toegelaten tot de Universiteit Utrecht.

Anna Maria van Schurman werd in 1636 door professor Voetius uitgenodigd om een lofdicht uit te spreken ter ere van de net opgerichte Universiteit Utrecht. Het was een lofzang op de stad Utrecht en de nieuwe universiteit, maar ze sprak zich ook uit over de toelating van vrouwen tot de universiteit. Dit kaartte ze aan met de woorden: “Maar, vraag je misschien, wat heb je op je hart? Wel, vrouwen worden niet tot de universiteit toegelaten.”

Professor Voetius liet Van Schurman uiteindelijk colleges volgen vanachter een gordijn. Ze werd hiermee de eerste vrouwelijke student en werd daarmee bekend in heel Europa. Om Anna Maria van Schurman te eren, hebben de Historische Vereniging Oud-Utrecht en de gemeente besloten om haar te vereeuwigen in een lantaarnconsole. De vereeuwiging is een van de festiviteiten naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van Oud-Utrecht.

Beeltenis

De lantaarnconsole is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Laura Kok. In de console staat een beeltenis van Anna Maria van Schurman en het begin van een van haar gedichten: “O Utreght lieve stadt, hoe soud ’ick u vergeten.” Het motto van de Universiteit Utrecht, ‘Sol Iustitiae Illustra Nos’ staat er ook op.