Eervolle vermelding Utrechtse podcast ‘Sorry voor mijn broertje’ bij Zilveren Reissmicrofoon

De podcastreeks ‘Sorry voor mijn broertje’ heeft bij de uitreiking van de Zilveren Reissmicrofoon, een prestigieuze Nederlandse radioprijs, een eervolle vermelding gekregen van de jury. De podcast is ontwikkeld door het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht.

De podcast vertelt het verhaal van de broers Nahib en Nabil die als kind zijn gevlucht voor de Taliban. In zeven afleveringen duikt de podcast in het leven van de broers.

Volgens de jury wordt het Afghaanse vluchtelingengezin ‘liefdevol en zonder oordeel geportretteerd’. “De ene broer kreeg zijn leven op de rails en ging werken in een justitiële jeugdinrichting, terwijl de andere broer aan de verkeerde kant van de tralies belandde”, schrijft de jury.

“De urgente vraag naar het verschil tussen beider levenspaden geeft een gezicht aan het vakgebied criminologie.” Verder vindt de jury dat de reeks een inkijkje biedt in een situatie die meestal verborgen blijft. “Het medium podcast blijkt bij uitstek geschikt voor dit verhaal, vanwege het diepgaande karakter van het dubbelportret.”

Een brug slaan

De podcastafleveringen komen voort uit het criminologische audioproject Verklaring omtrent gedrag van het Utrechtse lectoraat. Voor de productie werd er samengewerkt met podcastmakers Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bondt.

De #podcast Sorry voor mijn broertje van @KSI_HU heeft een eervolle vermelding behaald bij de Zilveren Reissmicrofoon 2021 #nipkow #HU https://t.co/R9ArAOEdxF — Hogeschool Utrecht (@HU_Utrecht) June 25, 2021

“Echte verhalen maken de noodzaak tot genuanceerd denken over het ontstaan van crimineel gedrag veel beter invoelbaar dan wetenschappelijke studies”, zegt Lector Andrea Donker tegen de HU.

“[…] Wij wilden met deze podcast een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, om kennis en inzicht over de ontwikkeling van crimineel gedrag toegankelijk te maken voor studenten en professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het werken met forensische doelgroepen.”

De Zilveren Reissmicrofoon is een prijs jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker. Dat gebeurt sinds 1966. De jury bestaat uit radiorecensenten en mediajournalisten. De podcast is onder meer te luisteren via Spotify.