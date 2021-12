Eeuwenoude kapel bij Kasteel de Haar in Utrecht tijdelijk open voor publiek

De kapel van Kasteel de Haar in Utrecht is normaal gesproken gesloten voor publiek, maar in december wordt er een uitzondering gemaakt. Mensen met een toegangsticket tot het kasteel kunnen in die periode ook een kijkje nemen in het eeuwenoude bouwwerk.

De kapel stamt uit de veertiende eeuw. Toen Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt rond 1890 besloot om het kasteel te laten herbouwen, liet hij tegelijkertijd de Kapel als slotkapel restaureren. Architect Pierre Cuypers zorgde er eerst voor dat de resten van het bouwwerk niet verder vervielen.

In 1894 werd vervolgens gestart met het herstel. Het koor en het schip werden vrijwel vanaf de grond opgebouwd, terwijl in het transept nog oud muurwerk verwerkt werd. In 1899 werd de restauratie van de kapel afgerond. Zowel binnen als vanaf buiten zijn de verschillende tijdlagen terug te zien.

Graf

In de kapel liggen baron Etienne van Zuylen van Nijevelt en zijn overleden zoon Hélin begraven in graftombes. Ook vele andere familieleden, waaronder barones Hélène de Rothschild en baron Egmont, liggen begraven in de kapel. Zij liggen onder een herdenkingssteen.

Tegenwoordig wordt de kapel gebruik voor huwelijken en partijen. Van 11 tot en met 19 december kunnen bezoekers van Kasteel de Haar echter ook een kijkje nemen in het eeuwenoude bouwwerk. In die periode zal de kapel versierd zijn met allerlei kerstattributen, zoals lichtjes en een wensboom.