Eeuwenoude Napolitaanse kerststal vanaf 18 december gratis te zien bij Museum Catharijneconvent in Utrecht

Het Museum Catharijneconvent zal op 18 december de zeer zeldzame achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal onthullen. De ruim 700 figuren uit de miniatuurwereld zijn afgelopen jaar volledig gerestaureerd. Tot aan 8 januari is de kerststal gratis te bezoeken.

De ruim 500 personages, 171 dieren en 18 decorstukken kwamen vorig jaar via een Antwerpse familie in bezit van Museum Catharijneconvent. De kerststal komt oorspronkelijk uit de Italiaanse stad Napels. “De stal vormt dan ook een afspiegeling van de stad Napels uit de achttiende eeuw: multicultureel en divers.”

Rijke Napolitaanse families verzamelden vroeger de mooiste kerststalfiguren, legt het museum uit. “Er werd hard gestreden wie de grootste, mooiste en meest kostbare kerststal had. Alleen het beste was goed genoeg. De figuren werden dan ook vervaardigd door de allergrootste barokkunstenaars.”

Struisvogels

“Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus is een bonte verzameling aan types te vinden; van marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te denken van heuse olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de koningen”, schrijft het museum over de imposante voorstelling.

De kerststal wordt anno 2022 opgesteld in een Utrechts decor. Daarin staan onder andere de Domtoren, Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, het oudste huisje van Utrecht en natuurlijk de beroemde werfkelders en de Utrechtse bloemenmarkt. Tussen 18 december en 8 januari is de kerststal gratis te bezoeken.

