Elias van Mourik, bedenker van regenboogfietspad, wint Annie Brouwer-korf prijs

De 23-jarige Elias van Mourik heeft zaterdagmiddag uit handen van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma de Annie Brouwer-Korf prijs ontvangen. De student won de prijs omdat hij de initiatiefnemer is van het grootste regenboogfietspad ter wereld dat deze zomer op het Utrecht Science Park is aangelegd.

Sinds 2007 wordt jaarlijks tijdens het Midzomergracht Festival de Annie Brouwer-Korf prijs uitgereikt aan mensen of organisaties die zich sterk maken voor de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap in Utrecht. Naast van Mourik waren dit jaar Simone Versteeg van Theater Oester en What You See Festival genomineerd.

Het evenement rond de uitreiking vond plaats in TivoliVredenburg. Vanwege de coronamaatregelen werd er een beperkt aantal mensen toegelaten tot de zaal. Daarom was de uitreiking en het programma eromheen ook te volgen via een livestream.

Programma

Voordat de winnaar van de prijs bekend werd gemaakt waren er een aantal sprekers, waaronder voormalig wethouder in Utrecht en huidig burgemeester van Houten Gilbert Isabella, en er waren optredens. Tussendoor werden de genomineerden via eerder opgenomen video’s uitgelicht.

Op het moment suprême mochten de drie vertegenwoordigers van de genomineerden het podium opkomen. Dijksma maakte uiteindelijk de winnaar bekend. “Nier normaal”, zei Van Mourik toen bekend was dat hij gewonnen had. “Het is zo gaaf. Ik weet dat er zoveel anderen zijn die goede dingen doen, waaronder deze twee mooie mensen (de andere genomineerden, red.). Het is echt fantastisch.”

Burgemeester

Aan de Annie Brouwer-Korf prijs zit ook een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. Annie Brouwer-Korf (1946 – 2017) was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. In deze periode heeft zij zich volgens de organisatie van het Midzomergracht Festival in het bijzonder ingezet voor de rechten van lhbtiq+-gemeenschap van de stad Utrecht en ver daarbuiten.