Engelse stand-upcomedian Jimmy Carr volgend jaar in TivoliVredenburg in Utrecht

De populaire Engelse stand-upcomedian Jimmy Carr komt volgend jaar naar Utrecht. Hij staat op maandag 27 september 2021 met zijn nieuwe show in TivoliVredenburg.

De 48-jarige Carr staat als comedian vooral bekend om zijn zwarte en droge humor. In TivoliVredenburg voert hij volgend jaar zijn nieuwe show op: Terrible Funny.

De show gaat over vreselijke situaties die mensen in hun dagelijks leven meemaken, met als verschil dat het in de show slechts grappen zijn. “Grappen zijn kleine leugens. Niets meer dan geweldige, grappige, vreugdevolle trucs, opgebouwd uit taal.”

De voorverkoop voor de show begint aanstaande vrijdag, 2 oktober. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 36,75 euro.