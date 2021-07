Enkele tientallen mensen varen tijdens vierde editie Dobberen en Slobberen door Utrechtse binnenstad

Enkele tientallen mensen voeren zaterdagmiddag tijdens de vierde editie van Dobberen en Slobberen met een rubberbootje of een ander opblaasbaar vaartuig door de Utrechtse binnenstad.

Het evenement is een initiatief van Floris Verweij. Hij is Dobberen en Slobberen ooit begonnen als reactie op het festival Utrecht Drijft. “De Rubberboot Missie in het Griftpark is ooit op deze manier begonnen. Dat is daarna uitgegroeid tot groot evenement waaraan allerlei kosten zijn verbonden. Daar willen wij vanaf”, zei Verweij eerder tegen DUIC.

De deelnemers verzamelden in Park Lepelenburg. Nadat alle bootje waren opgepompt gingen ze het water in. Het idee is dat het één groot kleurrijk gezelschap is en daarom werden de vaartuigen aan elkaar gebonden. Daardoor was het soms ook lastig manoeuvreren wanneer er bijvoorbeeld plaatsgemaakt moest worden voor een tegemoetkomende sloep.

Tasje

Vanaf Park Lepelenburg voer de stoet richting de Nieuwegracht om bij de Brigittenbrug te eindigen. Alle deelnemers moesten voor hun eigen eten en drinken zorgen. Er werd daarnaast nadrukkelijk gezegd iedereen een tasje mee moest nemen voor het afval.

Dobberen en Slobberen is in 2018 begonnen. Een jaar later was er ook een editie en vorig jaar, toen we al te maken hadden met de coronamaatregelen, is er voor een select groepje een editie georganiseerd in Bunnik. Dit jaar was het evenement weer in de stad georganiseerd.