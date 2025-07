‘Enorme opsteker’ voor Museum van Zuilen: 65.000 euro subsidie

Het Museum van Zuilen krijgt dit jaar en volgend jaar in totaal 65.000 euro subsidie van de gemeente Utrecht. Het museum in de Werkspoorfabriek is opgelucht dat er duidelijkheid is, maar maakt zich ook zorgen over hoe het in 2027 verder moet.

Het Museum van Zuilen ontvangt twee keer 32.500 euro aan subsidie. “Deze steun is specifiek bedoeld voor verdere professionalisering en het versterken van het vrijwilligersbestand”, zegt het museum.

“Na maanden van onzekerheid is dit een enorme opsteker voor iedereen die het museum een warm hart toedraagt”, zegt voorzitter Paulus Jansen. “We zijn ondertussen niet stil blijven zitten. Onze tentoonstelling Bouwen voor de Buurt was de best bezochte ooit, we organiseerden succesvolle wijkwandelingen, gaan meedoen aan Cultuur & School, hebben de samenwerking met de wijkbibliotheek Zuilen vernieuwd en zijn een van de actieve bijdragers aan de Utrecht Time Machine. Met minder financiële druk komt er meer ruimte en energie voor zulke mooie projecten.”

‘Lastig om te blijven bestaan’

Wel zijn er zorgen over de toekomst. In tegenstelling tot eerdere jaren is de subsidie tijdelijk en lager. Dankzij deze bijdrage van de gemeente, verschillende sponsoren en donateurs kan het voorlopig wel even vooruit, stelt Jansen. “Maar vanaf 2027 staan we er weer alleen voor. Zonder structurele steun is het voor musea als het onze lastig om te blijven bestaan.”

Het Museum van Zuilen laat aan de hand van duizenden objecten de geschiedenis van Zuilen zien. Dat doet het met behulp van interactieve en educatieve tentoonstellingen. Zo’n vijf jaar geleden verhuisde het museum na tien jaar van de Amsterdamsestraatweg naar het Werkspoorgebied.