Enorme woordzoeker van JanIsDeMan siert Utrechtse wijk Lunetten

Utrecht is weer een nieuwe muurschildering van JanIsDeMan rijker. Aan de Graafschap in Lunetten is sinds deze week een grote woordzoeker te vinden. Ook bij dit kunstwerk van Jan Heinsbroek is weer de hele buurt betrokken.

Wim van Brakel en Astrid van Assen stoorden zich al enige tijd aan de kale muur aan de zijkant van hun huis. “Daar moest iets mee gebeuren”, zegt Wim. “We waren al bekend met andere werken van Jan, zoals de Boekenkast aan de Amsterdamsestraatweg, en het leek ons heel tof als hij ook onze muur wat kleur zou geven.”

De bewoners besloten contact op te nemen met Jan. Niet veel later, toen hij een kijkje kwam nemen, opperde hij het idee voor een grote woordzoeker. Hoe de Utrechtse kunstenaar toentertijd op het idee kwam weet hij niet meer. “Ik maak nooit woordzoekers.”

Sceptisch

Wim zegt dat hij en zijn partner in eerste instantie sceptisch waren over het idee. “Het leek ons eerlijk gezegd een beetje saai.” Maar uiteindelijk wist Jan de bewoners te overtuigen van zijn plan. Ook stelde hij voor om de hele buurt erbij te betrekken en dat leek Wim en Astrid wel een goed idee.

“Wij zijn vervolgens alle bewoners langsgegaan en hebben gevraagd waarom zij hier zo graag in de wijk wonen en welk gevoel zij daarbij hebben”, aldus Wim. Uit ieder verhaal is één kernwoord gehaald en die woorden zijn vervolgens verwerkt in de woordzoeker.

Website

Ook is er een speciale website gelanceerd waarop alle verhalen van de buurtbewoners terug te lezen zijn. Daarnaast is er ook een video gepubliceerd waarop de hele totstandkoming van de muurschildering is te zien. Dat filmpje is ook onder dit bericht te zien.

Volgens Van Brakel heeft het kunstwerk nu al enorme meerwaarde voor de buurt. Het ziet er niet alleen beter uit, mensen raken ook in gesprek met elkaar omdat iedereen even komt kijken. “Ik loop vanaf nu zelfs om als ik boodschappen ga doen.”