Erkenning voor modeontwerpers van kleur is de rode draad van tentoonstelling Voices of Fashion

Het Centraal Museum exposeert van 5 juni tot 15 augustus de ontwerpen en verhalen van modeontwerpers van kleur in de tentoonstelling ‘Voices of Fashion’. Deze tentoonstelling gaat in op de ‘witte blik’ van de modewereld.

Zwarte paspoppen uitgedost in kleurrijke kleding kijken je aan zodra je de glazen traverse en deuren van de expositieruimte bent gepasseerd. De ruimte is gevuld met projecties en muziek uit het visuele album ‘Black is King’ van de wereldberoemde Amerikaanse popartiest Beyoncé. “They’ll never take my power, my power, my power”, klinkt de songteksten.

Door een QR-code te scannen, kunnen bezoekers luisteren naar persoonlijke verhalen van Guillaume Schmidt (ondernemer en medeoprichter Patta), Giovanca Ostiana (zangeres, presentatrice en model) en Denise Jannah (zangeres, componiste, actrice). Zij kozen hun favoriete kunstenaars, modeontwerpers en thema’s van Voices of Fashion. “Het is heerlijk, gebreid materiaal, waar je lekker in beweegt”, zegt Denise over een ontwerp van Sansovino6. “Het staat elk figuur mooi. Bevrijd van alles dat nauwsluitend en slechts geschikt voor maatje vierendertig is.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Aandacht

Het idee voor de tentoonstelling Voices of Fashion ontstond zo’n drie jaar geleden. Rond diezelfde periode kreeg de aanstelling van Virgil Abloh als artistiek directeur bij modemerk Louis Vuitton veel aandacht van de media. Waarom kregen de modeontwerpers van kleur die Abloh voorgingen niet dezelfde aandacht? Modeconservator Ninke Bloemberg en co-curator en activiste Janice Deul gingen op onderzoek uit, voor het ontwikkelen van een tentoonstelling. Deul: “Black people zijn de ‘Curators of Cool’, wordt regelmatig gezegd, maar dat wordt lang niet altijd erkend of herkend waar het ertoe doet. Dat heeft alles te maken met macht en historie.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Bloemberg: “Wat we met Voices of Fashion vooral willen doen, is een aanvulling geven op de bestaande modegeschiedenis. We willen de gaten die daarin zitten, wat betreft het overzicht van ontwerpers van kleur, opvullen.” De rode draad van de expositie is de stereotypering en de vooroordelen die bestaan over ontwerpers van kleur, zegt Bloemberg: “Bij Voices of Fashion gaat het echt over de verhalen van de ontwerpers zelf. Zeventig deelnemers uit binnen- en buitenland hebben hieraan meegewerkt. We zijn erg trots op de line-up.” Daarin staan namen als Virgil Abloh (Louis Vuitton en Off-White), Maria Grazia Chiuri ism Pathé’O (Dior) en Dapper Dan (Gucci), maar ook streetwearmerken als Cross Colours, Daily Paper en Filling Pieces dragen bij aan de tentoonstelling.

“Deze manier van exposeren is uniek in de wereld, dit is nog niet eerder gedaan”, vertelt Bloemberg. “Tentoonstellingen hebben het vaak over bepaalde groepen mensen, maar we wilden de groep om wie het gaat juist graag betrekken. Zo kunnen ontwerpers van kleur zelf invulling geven aan het verhaal.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De stemmen van alle zeventig deelnemende artiesten vormen volgens Bloemberg een uitnodiging voor verdere gesprekken en onderzoek. “Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je erachterkomt wat je nog niet weet. We belichten in de tentoonstelling de elementaire onderdelen voor het voortzetten van de discussie. Maar het zet je aan het denken: welke informatie hebben we nog niet?”

Ninke Bloemberg ziet de tentoonstelling als een kans voor het Centraal Museum om te reflecteren. “We hebben als museum een maatschappelijke betrokkenheid. Een museum moet in een veranderende maatschappij bij zichzelf naar binnen kijken. Voices of Fashion is ook een uitnodiging om beter naar onszelf te kijken.”