Ernstig zieke fotograaf Anna van Kooij geëerd met fototentoonstelling en Domtoren in Goud

Het werk van de ernstig zieke fotograaf Anna van Kooij (1978) is vandaag in de schijnwerpers gezet in de centrale hal van Bibliotheek Neude. Daar kreeg Anna, die vanwege haar ziekte niet ter plekke kon zijn, van wethouder Susanne Schilderman de Domtoren in Goud uitgereikt. De fotografe heeft borstkanker, ze zal niet meer genezen.

Anna fotografeerde ruim twintig jaar voor de culturele sector. Haar foto’s zijn het geheugen van het culturele leven in Utrecht. Ze voelde zich thuis in musea, theaters, concertzalen, bibliotheken, festivals en podia. Ze fotografeerde voor bekende instellingen en organisaties als Bibliotheek Utrecht, TivoliVredenburg, K.F. Hein Fonds, ILFU, SPRING, Theater Kikker, Theater Utrecht, Het Huis, Festival Oude Muziek en nog veel meer. Helaas kan ze niet meer fotograferen. De borstkanker keerde voor de derde keer terug.

Verschillende instellingen in Utrecht besloten het werk van Anna in de schijnwerpers te zetten en een fototentoonstelling te organiseren. “Met veel liefde zetten we het werk van Anna in de schijnwerpers. Met haar scherpe oog voor het menselijke, het kleurrijke en het onverwachte.” Die tentoonstelling werd maandag geopend in aanwezigheid van locoburgemeester Susanne Schilderman, familie, vrienden en collega’s in de centrale hal van de Bibliotheek Utrecht. Anna keek via een live-verbinding mee vanuit het hospice.

Schillderman reikte tijdens de opening de Domtoren in Goud uit aan Anna. “Dit is een eerbetoon voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onze stad. Jij hebt dat zeker gedaan.” De fototentoonstelling De blik van Anna is nog tot 19 mei te bezoeken.