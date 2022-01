Eropuit in het weekend: zeven wandelingen in en rondom Utrecht

Nederland zit alweer een tijdje in lockdown en dat betekent dat er een hoop locaties dicht zijn waar mensen normaal hun weekenden zouden doorbrengen. DUIC zette daarom zeven lange en minder lange wandelingen in en rondom Utrecht op een rijtje. Want wandelen kan altijd.

Street art route

Afstand: 9 kilometer

Startpunt: Muurschildering De Luitspeler, Spaaklaan

Route downloaden: ontdek-utrecht.nl

Een kunstige route door de stad. Deze route brengt je namelijk langs de meest unieke muurschilderingen van Utrecht. Tijdens de negen kilometer durende wandeling kom je langs negen locaties waar bijzondere muurschilderingen te zien zijn. Er zijn verschillende werken van De Strakke Hand te zien en je komt ook langs schilderingen van De Verfdokter, Jan is de Man en Jos Peeters.

Wandelroute Grachten en Werven

Afstand: 3 kilometer

Startpunt: VVV Utrecht

Route downloaden: routesinutrecht.nl

De Utrechtse grachten zijn uniek, nergens op de wereld zijn grachten met werven te vinden zoals in de Domstad. Het water in Utrecht, zoals de Oudegracht, werd sinds ongeveer de twaalfde eeuw gebruikt om goederen over te vervoeren. Eerst werden de spullen vanaf de kade de oever op gesleept, maar slimme koopmannen bedachten in de twaalfde eeuw dat dat anders moest kunnen. Ze maakten een tunnel die vanaf de kade rechtstreeks naar de huiskelder liep. Die tunnels werden steeds breder en gingen zelf ook als opslaglocatie dienen. Zo ontstonden de werfkelders zoals we die nu nog hebben. Tijdens deze wandeltocht loop je over de werven, langs de grachten en leer je Utrecht op een heel andere manier kennen.

Rietveld Wandelroute in Utrecht

Afstand: 6 kilometer

Startpunt: Centraal Museum

Route downloaden: ontdek-utrecht.nl

Het is alweer vijf jaar geleden dat het Centraal Museum deze route ontwikkelde. In 2017 was het namelijk het Stijljaar en daarin mag een Rietveld Wandelroute natuurlijk niet ontbreken. De wandeling voert vanaf het Centraal Museum langs Utrechtse hoogtepunten uit het werk van Rietveld. Je komt langs het geboortehuis van Rietveld, zijn werkplaats, het huizenblok op de Erasmuslaan en ook het Rietveld Schröderhuis zit in de route. Normaal kun je ook het Centraal Museum bezoeken tijdens de route. Het museum is vanwege de coronamaatregelen nog dicht, maar de route kan wel gelopen worden.

Kromme Rijnpad tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede

Afstand: 29 kilometer

Startpunt: Ledig Erf

Route downloaden: routesinutrecht.nl

Dit is met zijn 29 kilometer een wandelroute voor de echte fanatiekelingen. De route van Utrecht naar Wijk bij Duurstede volgt de loop van de Kromme Rijn en gaat deels over een oud jaagpad. Tijdens de wandeling kom je langs landgoederen, boomgaarden en delen van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wie 29 kilometer toch een beetje te lang vindt, kan de route ook nog opdelen in meerdere etappes of kleinere ommetjes.

Amelisweerd en Rhijnauwen

Afstand: 5 kilometer

Startpunt: Landhuis Oud Amelisweerd

Route downloaden: amelisweerd.com

Amelisweerd en Rhijnauwen hebben een geschiedenis die eeuwen teruggaat. Ook deze route loopt langs de Kromme Rijn, over het oude jaagpad en je komt er heel wat landgoederen en monumenten tegen die alleen aan de buitenkant al de moeite van het bekijken waard zijn. Op www.amelisweerd.com staan een monumentenroute en plattegrond, met uitgebreide beschrijving van de monumenten op de route. De wandeling start bij Landhuis Oud Amelisweerd.

Rondje Ruigenhoek

Afstand: 8 kilometer

Startpunt: Parkeerplaats aan de Gageldijk

Route downloaden: routesinutrecht.nl

Deze route door het recreatiegebied Ruigenhoek en het Gagelbos voert je langs tientallen groepsschuilplaatsen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en fort Ruigenhoek. De waterlinies zijn een Nederlandse uitvinding, die Nederland in oorlogstijd beschermden door het land onder water te zetten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 2021 ook op de Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst. De route loopt dwars door het open, groene recreatiegebied.

Stadse Tocht Utrecht

Afstand: 18 kilometer

Startpunt: VVV Utrecht

Route downloaden: routesinutrecht.nl

Zó dicht bij het centrum en toch zo’n exclusieve wandeling. Tijdens deze wandeling volg je het groen en het blauw van de singel en de parken naar de rand van de stad. Via het Griftpark kom je uit bij Fort De Bilt. Als je daar met een bocht omheen bent gelopen, nader je de Berenkuil en Park Bloeyendaal. Voor je het weet ben je weer terug binnen de ring, in het Wilhelminapark. Via het jaagpad langs de Kromme Rijn en de Nieuwe Hollandse Waterlinie kom je aan bij de vier Lunetforten. Vanuit daar loopt de route door Hoograven, waar de Romeinse Limesweg ooit dwars doorheen liep. Dat is nog te zien aan de mozaïeken die door enkele buurtbewoners, onder meer op het pand langs de Vaartse Rijn, zijn geplaatst. De laatste kilometers van de wandeling staan in het teken van het Merwedekanaal en de route eindigt met een overzicht over het stationscomplex, vanaf de Moreelsebrug.