Expositie Beeldhouwwerk in het bolwerk Manenburg

Op zondag 6 september is de opening van een bijzondere beeldententoonstelling in het 16e eeuwse Utrechtse bolwerk Manenburg. kunsthandel Pygmalion uit Maarssen is de initiator van deze expositie. Op deze bijzondere locatie zijn beelden van diverse moderne Nederlandse beeldhouwers te bewonderen. De expositie wordt georganiseerd rondom het 16e lustrum van de Stichting Beeldhouwerstelier.

De Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont (1917-1997) gebruikte zevenenvijftig jaar lang, van 1940 tot 1997, bolwerk Manenburg als zijn atelier. Manenburg is één van de drie overgebleven stadsverdedigingswerken in Utrecht uit de tijd van Karel V (1500-1558). Het bolwerk is gelegen in het Utrechtse museumkwartier, verscholen in de stadswal, en geldt als het mooiste kunstenaarsatelier van ons land. Het was de wens van Pieter d’Hont dat het als atelier behouden zou blijven. Daarom is enkele jaren na zijn overlijden de stichting Atelier Manenburg opgericht.

Voorzitter van de stichting is de kunsthistoricus Jaap Versteegh, tevens eigenaar van kunsthandel Pygmalion. Hij is de initiatiefnemer en samensteller van deze beeldententoonstelling. Vanzelfsprekend is op deze tentoonstelling veel werk te zien van Pieter d’Hont. In verschillende ruimtes staan tientallen van zijn beelden opgesteld, waaronder het bekende beeld van Anne Frank.

Tijdgenoten

Tevens is er beeldhouwwerk te zien van diverse kunstenaars met wie hij heeft samengewerkt, zoals Arie Teeuwisse en Paulus Reinhard. Daarnaast is er een verkooptentoonstelling ingericht met een groot aantal beelden van zowel Pieter d’Hont als van verschillende tijdgenoten , zoals Mari Andriessen, Piet Esser, Charlotte van Pallandt, Han Wezelaar, Jan van Luijn, Hans Bayens, Eric Claus, Gerarda Rueter, Gooitzen de Jong, Fioen Blaisse, Wout Maters e.v.a.

Tenslotte is er een grote collectie beelden te bewonderen van Amiran Djanashvili, de beeldhouwer die momenteel in het atelier werkt. Al met al een prachtige, rijk gevarieerde tentoonstelling op een bijzondere locatie, die een mooi overzicht geeft van de recente geschiedenis van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst.

Periode: Van 6 tot en met 27 september 2020

Opening zondag 6 september 12.00 uur.

Openingstijden: Vrijdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.

Locatie: Atelier Manenburg, Wijde Doelen 27, 3512 XM Utrecht

Nadere informatie: www.ateliermanenburg.nl

N.B. Tijdens Open Monumentendag op 12 september zal er om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur een muzikaal optreden worden verzorgd door het duo UPON THE WIND.