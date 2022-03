Expositie digitale kunst opent in Werkspoorkwartier in Utrecht

De zogenoemde NFT-expositie ‘Math Expressionism’ opent donderdag 3 maart in het werkspoorkwartier. Tot zondag 6 maart presenteren nationale en internationale kunstenaars hun digitale werk, maar dan in fysieke vorm. Rondom de tentoonstelling zijn activiteiten die inzicht geven in de wereld van digitale kunst en de veelbesproken NFT’s. Zondag wordt de expositie afgesloten met een veiling, waarbij de fysieke kunstwerken én de NFT’s worden verkocht.

Maar, wat is een NFT? NFT is de afkorting van Non Fungible Token, oftewel een niet inwisselbare token. Net zoals bij een fysiek kunstwerk, maakt NFT technologie het mogelijk om de enige eigenaar van een digitaal werk te zijn. In een notendop is het een technologie die het mogelijk maakt om een digitaal bestand, bijvoorbeeld een afbeelding, uniek te maken. De gegevens opgeslagen in een NFT zijn, in tegenstelling tot een normaal digitaal bestand, niet te dupliceren zonder dat dit aan het bestand is af te lezen.

Expositie

De expositie wordt georganiseerd in samenwerking met het Creative Coding Utrecht (CCU), een platform dat creatief programmeren als een artistieke discipline stimuleert. Volgens Creatief directeur van het CCU Fabian van Sluijs, hebben NFT’s de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien. “Sinds er vorig jaar 69 miljoen dollar voor een digitaal kunstwerk is betaald, zijn NFT’s een hot topic. Voor veel digitale kunstenaars heeft de technologie het mogelijk gemaakt om voor het eerst geld te kunnen verdienen met hun werk.”

Maar de hype heeft ook een keerzijde. Net zoals digitale munten als Bitcoin, zijn NFT’s gebaseerd op de energie-onzuinige blockchain technologie. “Er is veel discussie over de energieverspilling, en ook over andere thema’s zoals financiële wanpraktijken. Met de expositie willen we NFT’s als geheel onder de loep nemen.

Veiling

Tijdens de kunstveiling kan worden geboden op zowel werken van gevestigde namen in de NFT-kunstwereld als dat van nieuwkomers. Werken worden digitaal, dus als NFT, fysiek, en ook ‘phygital’ verkocht. Bij ‘phygital’ is er sprake van kunst dat deels fysiek en deels digitaal is. Onder de ‘phygitale’ kunst valt onder andere het werk van de Utrechtse kunstenaar Jaco Schilp. Van zijn hand worden houtenlichtkunstwerken van Utrechtse stadsgezichten geveild, die eerder al bij de LiGHT-UP tentoonstelling in het voormalig Pieter Baan Centrum te zien waren.

