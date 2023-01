Expositie met verschillende lichtkunstwerken keert terug naar gebied rond Utrecht Centraal

De expositie I-Light-U die uit verschillende lichtkunstwerken bestaat is vanaf vrijdag aan het eind van de middag weer te zien rondom station Utrecht Centraal. Het gaat veelal om nieuwe creaties die tijdelijk blijven staan, maar ook bestaande kunstwerken maken deel uit van de expositie.

Zo is onder meer de Rebus op het Beatrixgebouw, Burn the Village langs de Catharijnesingel en Imagine Being There op de Rabobank onderdeel van I-Light-U. Het thema van dit jaar is ‘Homecoming’ en de initiatiefnemers van de expositie hebben kunstwerken geselecteerd die hierbij aansluiten. “De lichtkunstenaars hebben hun thuiskomen-gevoel op verschillende manieren gevangen in de kunst van dit jaar”, zegt artistiek directeur Bastiaan Schoof.

Zo komen er aan de Croeselaan acht grote schemerlampen te staan. Hiermee probeert de kunstenaar het gebied om te toveren in een ‘huiselijker tafereel’. In Space to Create aan het Stationsplein worden een aantal werkplekken na kantoortijd ‘tot leven gewekt’.

I-Light-U is vanaf 6 tot en met 29 januari in de avonduren te zien. Bekijk op deze plattegrond waar alle kunstwerken te vinden zijn.