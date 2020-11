Expositie op Berlijnplein in Utrecht gaat ondanks brand toch door

De openluchtexpositie ‘Living Apart Together’ op het Berlijnplein over eenzaamheid in steden gaat door, ondanks de brand van afgelopen weekend. De expositie is vrijdag vanaf 12.00 uur te bezoeken.

Een hevige brand verwoestte in de nacht van vrijdag op zaterdag het verzamelgebouw van RAUM, Het Nieuw Utrechts Toneel, de BuurtWerkKamer en Jonge Honden volledig verwoest. Wijkrestaurant Venster en het expositieplein bleven intact. Daarom gaat RAUM’s geplande expositie Living Apart Together vrijdag toch gewoon van start.

‘Eenzaamheid als gezamenlijke uitdaging’

Living Apart Together gaat over eenzaamheid in de stad, dat volgens de organisatie ook in Utrecht een actueel en groeiend probleem is. Zo is volgens RAUM 38 procent van de inwoners van de stad sociaal eenzaam en 10 procent zelfs ernstig eenzaam.

Rinke Vreeke, programmamaker en curator bij RAUM: “Juist in tijden van de coronacrisis neemt eenzaamheid onder inwoners van de stad toe. Living Apart Together benadert dit als een gezamenlijke uitdaging van de stad, niet alleen als een probleem van het individu.”

De expositie bestaat uit werk van makers uit uiteenlopende disciplines, dat zijn onder andere social design, architectuur en spoken word. Meer informatie over de expositie en het programma zijn te vinden op de website van RAUM.