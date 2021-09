Expositie over dak- en thuislozen in Utrechts Zocherpark gaat ondanks bezwaar gewoon door

Fotograaf Ruud Spaargaren heeft een toonstelling gemaakt waarbij dak- en thuislozen het onderwerp zijn. De expositie is, ondanks bezwaar van Stichting Singelgebied, vanaf vrijdag te zien in delen van het Zocherpark.

Spaargaren wilde de dak- en thuislozen een podium bieden omdat ze naar eigen zeggen vaak naar de rand van de samenleving worden geschoven. Hij besloot als vrijwilliger bij de dagopvang in Utrecht 15 mensen te portretteren en deze foto’s vervolgens op grote panelen te laten afdrukken.

“Zolang ik me kan herinneren ben ik geboeid door de manier waarop mensen je aankijken”, zegt Spaargaren. “Achter iemands gezicht zit een heel leven verscholen. Iets daarvan probeer ik te vangen met mijn lens. Het gaat mij om dat ene moment, dat ene ogenblik waarin je getroffen wordt door de blik van de ander.”

Gedicht

Bij elk geportretteerd persoon is vervolgens op basis van een persoonlijk gesprek een gedicht geschreven. Dit is gedaan door Ruben van Gogh, Baban Kirkuki, Pauline Pisa en Hanneke van Eijken, leden van het Utrechts Stadsdichtersgilde. De tekst is op de panelen te lezen en aan de zijkant van elk bord staat een QR-code, waarmee een audio-opname van het gedicht beluisterd kan worden.

Even was het spannend of de expositie wel door kon gaan. Stichting Singelgebied had namelijk bezwaar gemaakt omdat de tentoonstelling een verstoring in het gebied zou veroorzaken. Het bezwaar is echter ongegrond verklaard.

Onthulling

De opbouw van de tentoonstelling is al begonnen. Vrijdag wordt de expositie officieel onthuld door wethouder Maarten van Ooijen. De panelen staan in Zocherpark tussen de Gertrudiskathedraal en Sonneborgh. Op 11 november worden de panelen weer weggehaald.