Extra geld voor Bibliotheek Utrecht, maar tekort blijft bestaan

Bibliotheek Utrecht krijgt extra geld van het Rijk en daarmee kunnen vier locaties de deuren langer openen. De 800.000 euro is een flinke bijdrage, maar er blijft structureel een tekort voor 2025 en later.

De wijkbibliotheken Hoograven, Kanaleneiland, Leidsche Rijn Centrum en Overvecht kunnen vanaf september wekelijks tien uur extra open zijn. Het Rijk geeft hier extra geld voor.

Het geld is een welkome bijdrage, want de financiële situatie van Bibliotheek Utrecht blijft lastig. DUIC schreef eerder al uitgebreid over de mogelijke sluitingen van locaties omdat er onvoldoende geld was. De gemeente besloot meerdere keren om extra geld beschikbaar te stellen om de tekorten aan te vullen.

Het toekomstige tekort is nu lager dan begin vorig jaar werd gevreesd. “Dankzij een indexering op de subsidie in 2024 die structureel doorwerkt en het feit dat we bezuinigen en meer verdienen, is dat aanzienlijk lager dan voorheen, maar een deel van het structurele tekort blijft voor 2025 en verder bestaan”, laat Bibliotheek Utrecht weten.

Bibliotheek Utrecht blijft daarom in gesprek met de gemeente Utrecht waarbij verschillende scenario’s op tafel liggen. Er blijft ook hoop op nog meer geld vanuit het Rijk. Dit heeft ermee te maken dat gemeenten en provincies vanaf 2025 moeten zorgen voor ‘voldoende en volwaardige bibliotheken’. Daar is ook geld mee gemoeid.