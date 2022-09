Feest in Utrecht omdat de singel weer rond is; allerlei activiteiten voor jong en oud

Hoewel de singel alweer twee jaar helemaal rond de Utrechtse binnenstad stroomt, wordt de terugkeer van het water dit weekend grootst gevierd. Er waren allerlei activiteiten en zondag wordt het weekend afgesloten met het Singelconcert.

Twee jaar geleden werd het laatste beetje zand en de damwand tussen beide delen van de singel weggehaald en daarmee liep het water weer rond het centrum van Utrecht. Omdat we destijds nog midden in de coronaperiode zaten werd de herinrichting kleinschalig gevierd. Dit jaar werd er echter groots uitgepakt en waren er op verschillende plekken in de stad allerlei activiteiten.

Nijntje

Bij Park Paardenveld kwam nijntje zondagochtend op een boot aanvaren. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig was ook aan boord en zij speelde muziek. Honderden kinderen, de ouders en wethouder Eelco Eerenberg stonden langs de kant om nijntje te verwelkomen. Verder waren er in Park Paardenveld allerlei spelletjes voor kinderen en ook was er theater.

Bij de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein opende wethouder Eva Oosters een kunstroute die langs de muur van het complex loopt. Ook zette zij de eerste streep van een kunstwerk dat later op de dag werd afgemaakt door kunstenaar Munir de Vries.

Muziek

Onder het Bollendak op het Stationsplein stonden negen piano’s opgesteld. Verschillende muzikanten maakten daarmee, maar ook met andere instrumenten, muziek. Even verderop konden mensen abseilen langs de gevel van Creative Valley.

Het feest wordt zondagavond om 20.00 uur afgesloten met het Singelconcert. In het water bij TivoliVredenburg is de afgelopen dagen een groot podium opgebouwd. De strijkers van Pynarello en de blazers van Gallowstreet vieren dan dat de singel weer rond is.