Feest voor 100 jaar oude postkantoor op de Neude in Utrecht: rondleidingen, talkshow, tentoonstelling en taart

De deuren van het iconische pand op de Neude 11 opende op 10 augustus 1924 voor het eerst. Het is dan ook op die dag dat er binnenkort een tentoonstelling wordt geopend over de historie van het voormalige postkantoor, wat nu de bibliotheek is. Ook wordt het 100-jarige jubileum “groots gevierd” met speciale rondleidingen, een talkshow en natuurlijk met taart.

Op 11 mei 2020 opende de nieuwe centrale bibliotheek van Utrecht in het voormalige postkantoor aan de Neude, maar de geschiedenis van het gebouw gaat dus veel verder terug.

“Er moest veel wijken om dit grote gebouw te kunnen plaatsen”, schrijft Bibliotheek Neude. “Destijds was lang niet iedereen er enthousiast over.”

Tijdens het jubileumweekend zijn er allerlei rondleidingen: zowel overdag als ’s nachts, en zowel in het Nederlands als Engels.

“Dus, wil je weten wanneer de beelden in de Grote hal zijn gemaakt, wat er opvalt aan de lichtsculptuur naast de roltrap, welke bijzondere details er zijn aan de gevel? Of wat een nachtwaker op zijn ronde door het gebouw allemaal tegenkomt?” Dan luidt het advies van de bieb om een plekje te boeken. “Wees er snel bij, want ze lopen al aardig vol.”

Langeafstandsverbindingen en lokettisten

In de talkshow op zondag 11 augustus ontvangt gastheer Oscar Kocken gasten met bijzondere verhalen over het gebouw. “Zoals Henny Morsing en Eamon Hesking, die de langeafstandsverbindingen op de afdeling telefonie verzorgden. En Rita Overeem en Carla van de Bergem, zij werkten als lokettisten in de Grote hal.”

Verder schuift oud-PTT-medewerker Jos Verseveld aan. Hij werkte er 41 jaar. Ook oud-bibliotheekdirecteur Ton van Vlimmeren en de huidige directeur Deirdre Carasso zijn van de partij.