Festival Oude Muziek 2025 van start in Utrecht: van museumstukken tot muziek in de wijk

Vrijdag 29 augustus gaat het Festival Oude Muziek van start in Utrecht. Tien dagen lang klinkt er op 47 plekken in de stad muziek uit vervlogen eeuwen. Met 370 evenementen is het festival het grootste in zijn soort ter wereld.

Het thema van dit jaar is Museumkunst?. Centraal staat de vraag of je muziek kunt bewaren zoals schilderijen in een museum, of dat muziek pas écht bestaat als het wordt uitgevoerd.

Grote namen en jonge talenten

De aftrap vindt plaats in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, waar het Ensemble Hemiolia samen met studenten van het Conservatorium van Amsterdam een feestelijke concerti grossi van Corelli speelt. Daarbij zijn ruim 150 jonge Ambassadors of Early Music aanwezig. Ook tachtig bezoekers die dankzij donaties via De Toegift een kaartje kregen, schuiven aan.

Het programma leest verder als een eregalerij van oude muziek. Zo klinkt Purcells Dido and Aeneas door Le Poème Harmonique, Monteverdi’s L’Orfeo door resident La Fonte Musica en Vivaldi’s Vier Jaargetijden op draailier door Ensemble Danguy. Bekende namen als L’Arpeggiata, Stile Antico en Philippe Jaroussky maken hun opwachting, maar ook jonge musici krijgen de kans om zich te laten horen.

Muziek in buurthuizen en op wielen

Het festival speelt zich niet alleen in de concertzalen af. Met de gratis toegankelijke Fringe-concerten zijn er optredens in buurthuizen, cafés en asielzoekerscentra. Bovendien rijdt er dagelijks een Concert Camper door de stad: een miniconcertzaal op wielen die op verschillende plekken neerstrijkt.

Op vrijdag 5 september verandert de wijk Zuilen zelfs in een klein festivalterrein. In samenwerking met ZIMIHC en Muziek in de Wijk wordt daar een buurteditie van het Festival Oude Muziek georganiseerd.