Festival Oude Muziek presenteert online programmering Foto: Foppe Schut

Het Festival Oude Muziek Utrecht presenteert in de periode van 28 augustus tot en met 2 september 21 gratis livestreams, die uitgezonden zullen worden via de verschillende sociale mediakanalen van het festival. In de livestreams zijn Nederlandse musici te horen die intieme kamermuziekprogramma’s presenteren. Deze livestreams komen bovenop de catalogus van 51 concertopnames van eerdere festivals.