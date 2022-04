Filmcafé Utrecht in de clinch met Klépierre: ‘Toen we de vergunning kregen, wilden ze niet meer verder met ons’

Ruim een jaar lang werkte het team van het Filmcafé in Utrecht aan het plan om hun intrek te nemen in Hoog Catharijne. In de oude locatie van bioscoop Catharijne – die alweer vijf jaar dicht is – moest het gaan gebeuren. Er werd ruim 10.000 euro geïnvesteerd in onderzoeken en het maken van het plan. Er lag een contract onder voorbehoud met eigenaar Klépierre en de gemeente verleende deze week de vergunning. Toen liet Klépierre ‘ineens’ weten toch niet meer in zee te gaan met het Filmcafé. Initiatiefnemer Omar Waseq is zeer teleurgesteld. “Ik voel mij genaaid.”

Het geliefde Filmcafé sloot vorig jaar noodgedwongen de deuren toen een verwoestende brand het CAB-gebouw trof. Het Filmcafé was toen bijna drie jaar open en was uitgegroeid tot een succesvol concept. Na de brand – waarbij ook biercafé Oproer moest sluiten vanwege de brandschade – begon de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Hoog Catharijne

Omar Waseq vertelt: “Ik kwam in contact met Klépierre voor een andere plek, maar die was niet geschikt. Toen zeiden ze dat ze nog wel wat anders hadden voor ons, dat was de oude bioscoop in Hoog Catharijne. ‘Kom mee, we weten zeker dat je het geweldig vindt’, zeiden ze tegen mij. Toen ik het zag moest ik ook toegeven: dit was geweldig.”

De oude bioscoop wordt al zo’n vijf jaar niet meer gebruikt en er moet een hoop aan gebeuren om ‘m weer gebruiksklaar te maken. “Klépierre gaf onder meer aan dat er een akoestisch rapport gemaakt moest worden, dat hebben wij op onze kosten gedaan.” Ook andere onderzoeken werden er afgerond en het plan werd steeds concreter. “Het duurde allemaal wel lang, want het Nederlandse team van Klépierre moest steeds alles terugkoppelen aan het hoofdkantoor in Frankrijk.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ondertussen ging Omar met zijn team verder. “We kregen een contract onder voorbehoud aangeboden, we gingen aan de slag met de conceptvergunning en uiteindelijk hebben de definitieve vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht.” In het complex in Hoog Catharijne zou het filmhuis komen, aangevuld met horeca en een podium voor beeld en kunst. Ook zou er zaalverhuur kunnen plaatsvinden. De gemeente was positief over het plan en verleende deze week dan ook de vergunning.

Potentie

Omar: “Toen we de vergunning zwart op wit binnenkregen liet Klépierre ineens weten niet meer met ons verder te willen. We hebben meerdere keren om een verklaring gevraagd, maar die krijgen we maar niet. Alleen als we de vergunning weer intrekken zouden ze weer met ons in gesprek willen.” Ondertussen voelt de culturele ondernemer zich ‘genaaid’. “Bij mij leeft het gevoel dat ze door al ons werk hebben ingezien wat de potentie is van de locatie. Ze hebben bijvoorbeeld ook gevraagd of ze ons akoestisch onderzoek mogen hebben. Een andere potentiële huurder zou daar interesse in hebben.”

De initiatiefnemer van het Filmcafé heeft het gevoel dat er hem de hele tijd een worst is voorgehouden: “Nu ben ik ruim 10.000 euro lichter. We hebben onderzoeken gedaan en offertes opgevraagd. We hebben alles voorgekauwd.” Omar heeft vernomen dat een keten die spinninglessen aanbiedt ook interesse heeft getoond in het pand en in het akoestisch rapport van het Filmcafé. Het steekt Omar dat er nu mogelijk weer een locatie in Utrecht waar een culturele bestemming op zit verloren gaat. “Die plekken hebben we juist nodig in de stad en ik als culturele ondernemer heb er keihard voor gewerkt. Ik heb zelf nog een huurverhoging voorgesteld, maar ook dat kan Klépierre niet overtuigen.” Hoe het nu verdergaat voor het Filmcafé is niet precies bekend. Omar hoopt dat de gemeente in ieder geval vasthoudt aan de culturele bestemming voor de locatie in Hoog Catharijne. “En wij moeten dus mogelijk weer verder gaan zoeken.”

Reactie Klépierre

DUIC heeft Klépierre om een reactie gevraagd. Het bedrijf laat weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op onderhandelingsgesprekken met geïnteresseerde partijen. “Er bestaat geen contract tussen Klépierre en deze geïnteresseerde partij voor de oude bioscoopunit (Radboudkwartier 19). Deze berichtgeving verbaast ons ten zeerste. Dit is niet de manier waarop wij normaal zaken doen. Wij doen nooit uitspraak over lopende gesprekken met geïnteresseerde partijen. We zien het als een positief signaal dat er voor deze locatie meerdere geïnteresseerde partijen zijn.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.