Filmklassieker The Good, the Bad and the Ugly te zien bij Louis Hartlooper Complex

Het Louis Hartlooper Complex in Utrecht draait de komende dagen de westernklassieker The Good, the Bad and the Ugly. Reden is de dood van de Italiaanse componist Ennio Morricone.

Morricone componeerde de muziek van vele films, waaronder die van Sergio Leone’s The Good, the Bad and the Ugly. Hij werkte daarnaast veel samen met de Italiaanse regisseur. Zo is de muziek van Morricone ook te horen in Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America en For a Few Dollars More.

Later componeerde Morricone ook de muziek van onder andere Brian De Palma’s The Untouchables en Kill Bill van Quentin Tarantino. In totaal maakte de Italiaanse componist muziek voor zo’n 500 films.

Rome

Op 6 juli overleed Morricone op 91-jarige leeftijd. Dit gebeurde na een val in zijn woonplaats Rome.

Voorafgaand aan de film in het Louis Hartloop Complex is een interview met Morricone te zien. The Good, the Bad and the Ugly draait op vrijdag, zaterdag en zondag. Kaartjes zijn onder andere te verkrijgen via de website van het filmhuis.