Films van kunstenaar Marijke van Warmerdam komende maanden te zien in Landhuis Oud Amelisweerd

Van 10 september tot en met 13 november is in Landhuis Oud Amelisweerd de tentoonstelling Then, now, and then van de Nederlandse kunstenaar Marijke van Warmerdam (1959) te zien. Het Centraal Museum toont in de historische kamers van het landhuis zestien korte films die door Van Warmerdam zijn gedraaid in Rome.

Marijke van Warmerdam staat voornamelijk bekend om haar korte film-loops, waarmee ze vaak alledaagse handelingen laat zien. Ze vertrouwt daarbij op de visuele kracht van het beeld. Van Warmerdam verbleef vanaf 2017 een langere tijd in Rome en legde in die jaren op karakteristieke wijze de stad vast.

In de reeks films die ze maakte komen heden, verleden en toekomst samen. Van Warmerdam laat zien hoe de dynamiek van barok voortleeft in het Romeinse leven van nu. De geluiden van de stad vormen de soundtrack voor de installatie die de films in de kamers van het landhuis met elkaar verbindt.

Tekst loopt door onder de foto

Then, now, and then is onderdeel van een vijfjarig programma waarbij het Centraal Museum werken van Nederlandse kunstenaars tentoonstelt. Deze kunstenaars hebben allen een bewezen staat van dienst en opereren minstens twintig jaar internationaal. De werken van Van Warmerdam vormen de tweede expositie van dit programma.