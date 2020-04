Floor Heijmans, schildert op doek én op huid!

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten over deze makers.

Deze in Zuid-Limburg geboren kunstenaar volgde met succes twee kunstopleidingen in Hasselt in België. Na een klassieke opleiding 2D animatie volgde zij ook een studie model- en portrettekenen aan de kunstacademie. Daar legde zij de basis voor een van haar specialiteiten, namelijk portretschilderen-tekenen.

Floor Heijmans is geen kunstenaar van dertien in een dozijn. Tijdens haar studie aan de kunstacademie werd zij door een vriendin erop gewezen dat haar tekentechniek erg geschikt was voor het maken van tatoeages. Maar Floor droomde toen over het maken van animatiefilms en niet over tatoeages. Het liep anders. Bij toeval kwam zij in contact met een tatoeëerder die haar hulp nodig had bij het maken van portretten. Als wederdienst leerde hij haar de fijne kneepjes van het tatoeëren. Ze was verkocht, sindsdien combineert zij haar teken- en schilderkunst met het ontwerpen en zetten van tatoeages in plaats van het maken van animatiefilms.

Floor Heijmans kwam twee jaar geleden vanuit het zuiden naar Utrecht. Zij groeide op in Sittard bij haar ouders en een oudere zus die architect is. Haar atelier, annex studio is gevestigd in De Nijverheid. Dit is een complex dat ligt in het Werkspoorkwartier. Het is een culturele vrijhaven met onder andere ateliers, een expositieruimte en een gezamenlijke werkplaats. De tatoe-studio die gescheiden ligt van haar schilderatelier, voldoet aan alle geldende voorschriften en beschikt over een door de GGD afgegeven vergunning. Floor benadert haar werkwijze waar het tatoeages betreft zeer persoonlijk. Zij zegt daarover; ‘Een eerste gesprek en intake zijn vrijblijvend. Als de partijen elkaar vinden maak ik in overeenstemming een bij de klant passend ontwerp. Ieder ontwerp is uniek en maak ik geen tweede keer, tenzij de oorspronkelijke klant erom vraagt.’

Hoewel tatoeëren een belangrijk onderdeel van haar kunstenaarschap is geworden blijft zij toch ook schilder. Ze is jammer genoeg behept met iets waar meer kunstenaars last van hebben, namelijk onzekerheid over eigen kunnen. Een zekere vorm van bescheidenheid siert iemand. Maar onzekerheid is bij haar vrije werk is onnodig. Dit blijkt als zij in 2019 wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het televisieprogramma Sterren op het Doek. Het tv-format is simpel, een bekende Nederlander wordt door drie schilders geportretteerd, ieder in zijn eigen stijl. De geportretteerde Nederlander, in dit geval Bibian Mentel, kiest naar haar mening het beste-mooiste portret uit. Het door Floor geschilderde portret wordt door Bibian uitgekozen. Dat zij als winnaar uit de bus komt werkt in zekere zin bevrijdend, maar het neemt haar onzekerheid niet helemaal weg. Het blijft voor Floor Heijmans een vreemde paradox, enerzijds overtuigd van eigen kunnen en anderzijds de eeuwige twijfel. Hopelijk voor haar komt dat ooit nog goed.

Het begin aan een nieuw doek ervaart zij als een uitdaging, een nieuwe zoektocht naar haar kunnen. Het is het experiment dat haar mateloos boeit, maar als haar signatuur eenmaal is geplaatst verliest zij de interesse in het zojuist gemaakte schilderij. Het voelt direct als verleden tijd en ze kijkt alweer uit naar een volgend doek. ‘Als een schilderij wordt verkocht voelt dit als een bevrijding, alsof er een last van mijn schouders valt.’ Zegt zij hierover.

Floor Heijmans zoekt de publiciteit niet op, ze exposeert zelden. Wel stelt zij haar atelier open tijdens de Utrechtse atelierroute die jaarlijks door Genootschap Kunstliefde op twee opeenvolgende zondagen wordt georganiseerd. Dit jaar is deze, in verband met de huidige crisis, verplaatst naar 11 en 18 oktober. Tijdens de atelierroute stellen veel Utrechtse kunstenaars, ter kennismaking, hun ateliers open voor publiek. Een evenement waarbij u dan ook nader kennis kunt maken met de schilderijen, tekeningen én tatoeages van Floor Heijmans, maar dit kan ook op afspraak.

