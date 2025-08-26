Foodfestival TREK strijkt neer in het Maximapark in Utrecht voor verjaardageseditie

Bourgondiërs opgelet: foodfestival TREK strijkt weer neer in Utrecht. Het driedaagse evenement vindt plaats in het Maximapark, dat daarvoor speciaal wordt getransformeerd tot groot openluchtrestaurant.

Festival TREK is een rondreizend foodfestival dat verschillende steden in Nederland aandoet. Ook in Utrecht is het festival al meerdere keren geweest, en van 5 tot 7 september kunnen bezoekers terecht op het evenement.

Programma

De organisatie meent een divers aanbod van gerechten en keukens aan te bieden. Van sushi tot Surinaams en van vegetarisch tot dikke burgers. Daarnaast worden er verschillende dranken aangeboden; zo zijn er bijvoorbeeld een wijnbar en cocktailbar te vinden op het festival. Deze editie van TREK wordt ‘een bijzondere’, zegt de organisatie. Het is het elfde jaar dat het festival bestaat. Wat dat ‘bijzondere’ precies inhoudt, is nog niet bekend.

Entree tot foodfestival TREK is gratis, en er is los van het eten ook een programma met entertainment op poten gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld theatermakers, muzikanten en kleinkunstenaars te bewonderen. “Zodra de avond valt, wordt de dag dansend afgesloten met de beste funk-, soul- en dancehits uit de eighties”, laat het festival weten.