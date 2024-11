Foto-expositie over (voormalige) vrijplaatsen van Utrecht; van de Weggeefwinkel tot Buurland

Bij de Stadsjutters aan de Nijverheidsweg, een van de huidige rafelranden van Utrecht, is zaterdag een foto-expositie te zien over huidige en voormalige vrijplaatsen in de stad. De tentoonstelling laat beelden zien van de jaren ’90 tot heden, en is op poten gezet door Rave voor de Rafelranden.