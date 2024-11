Fotoboek Zicht op de Domtoren te koop; eerste exemplaar overhandigd

Het eerste exemplaar van het nieuwe grote fotoboek Zicht op de Domtoren is overhandigd aan wethouder Dennis de Vries. Als wethouder Vastgoed is De Vries verantwoordelijk geweest voor de restauratie. Vandaag viert de stad dat het werk erop zit. Het boek is een bundeling van tientallen aanzichten op de toren, panoramafoto’s vanaf de Domtoren en beelden van de restauratie. Het boek is hier te koop.

Na ruim vijf jaar verscholen te zijn geweest achter een geraamte van steigerbuizen is de Domtoren van Utrecht weer te zien. De ingrijpende restauratie zit erop. Het icoon van de stad straalt weer en is volop vanaf straten en pleinen te bewonderen. Het is dit aanzicht dat voor het nieuwe boek Zicht op de Domtoren uitgebreid is vastgelegd.

‘In dit boek krijgt de kijker de kans om de Domtoren vanuit een geheel nieuw perspectief te beleven’

Het boek is een bundeling van aanzichten op de Domtoren, foto’s gemaakt vanuit de kleedkamer van TivoliVredenburg, de werkkamer van de burgemeester, de centrale bibliotheek, de Rabobank-torens aan de Croeselaan, horecazaken en veel meer. Maar ook vanuit de woonkamers, keukens en slaapkamers bij gewone Utrechters thuis.

Om het boek compleet te maken is ook het fraaie uitzicht vanaf de Domtoren volledig 360 graden vastgelegd en zijn er beelden te vinden van de restauratie. De vereniging Oud-Utrecht heeft een uitgebreide inleiding geschreven.

Feestelijkheden

Vandaag zijn er tal van feestelijkheden om te vieren dat de jarenlange restauratie van de Domtoren klaar is. Het feest valt ook nog samen met de jaarlijkse Sint Maarten Parade, die eindigt op het Domplein. Koningin Máxima is vanavond ook aanwezig bij het feest op het Domplein.

Voorverkoop

De belangstelling op de voorverkoop van het bijna 150 pagina’s tellende fotoboek was erg groot. In korte tijd werd het streefbedrag van de crowdfunding ingezameld. Het boek is nog steeds te koop via de webwinkel van DUIC.