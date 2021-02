Fotograaf André Russcher laat ons zijn liefde voor Utrechts erfgoed zien

Fotograaf André Russcher kent de mooiste plekken in Utrecht. Hij maakt vaak foto’s van ‘oude gebouwen’. Al die oude gebouwen zijn natuurlijk ons indrukwekkende erfgoed. Van de binnenstad tot oude bedrijventerreinen, overal is dat erfgoed te vinden. Recent beklom Andre de voormalige watertoren op de Amsterdamsestraatweg. Het gebouw staat al jaren leeg, krakers namen meerdere malen hun intrek, maar er wordt nu hard gewerkt om het gebouw klaar te maken voor de toekomst. Er komen onder meer enkele woningen in de toren. André maakte prachtige beelden vanaf de top. We spraken hem over zijn fotografie.

Hoe ben je begonnen met het fotograferen van erfgoed en monumenten?

Van jongs af aan heb ik altijd al interesse gehad in oude gebouwen die een verhaal uitstralen. Tijdens een periode van in between jobs, zo’n 6 jaar geleden, heb ik heel veel door de stad gewandeld en mijn fotohobby een boost gegeven inclusief een basisopleiding aan de Fotoacademie. Ik ging me ook steeds meer verdiepen in de indrukwekkende historie van onze stad en ben heel veel erfgoed gaan fotograferen en soms ook de verhalen hierover gaan opschrijven. In die periode ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen bij Villa Jongerius, een pr+communicatiefunctie in prachtig industrieel erfgoed waarbij ik het bijzondere verhaal van Jan Jongerius en zijn bedrijf ben gaan vertellen in tekst en vooral beeld. Dat was heel erg leerzaam werk.

Ik ben o.a. bij Villa Jongerius de restauratie en de herbestemming van het voormalige hoofdkantoor, ook een Rijksmonument, gaan volgen en dat was meteen mijn eerste opdracht als zzp’er. Dit gebeurde in opdracht van Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex en uitvoerder-restaurateur Heilijgers, die laatste is nog steeds een van mijn opdrachtgevers. Ik kom hier nog regelmatig terug, want als er weer iets nieuws, zoals laatst de monumentale onderdelen in de tuin, wordt gerestaureerd mag ik weer foto’s komen maken.

Inmiddels heb ik een mooi portfolio aan klanten opgebouwd, ook in de stad Utrecht waarb ik mooie organisaties zoals het Utrechts Monumentenfonds, De Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel en het KF Heinfonds tot mijn opdrachtgevers mag rekenen.

Waarom is erfgoed zo boeiend om te fotograferen?

Erfgoed straalt historie uit. Het vertelt een verhaal en dat kun je soms in beelden proberen te vatten. Het hoeft niet eens prachtige architectuur te zijn, maar een roestige staalconstructie in de Werkspoorkathedraal of de Werkspoorfabriek is voor mij net zo fotogeniek als de over the top architectuur van Villa Jongerius, de fraaie details van een Amsterdamse School-pand als het postkantoor of een fraaie middeleeuwse gevel in de binnenstad.

Wat ik ook gaaf vind als erfgoed wordt gerestaureerd en/of herbestemd. Met veel liefde worden die gebouwen onder handen genomen door vakspecialisten en het volgen met de camera van dat soort projecten en processen vind ik heel boeiend. Naast de restauratie van het Jongeriuskantoor volgde ik bijvoorbeeld de herontwikkeling van de Werkspoorfabriek en momenteel volg ik de werkzaamheden in de panden aan de Slachtstraat en ‘t Hoogt.

Wat vind je zelf het mooiste erfgoed (om te fotograferen) in Utrecht?

Uiteraard onze historische binnenstad, dat is een fotografische snoepwinkel maar ook het industriële erfgoed dat onze stad rijk is. In het gebied bij de Munt, mijn wijk, bij de sluizen en de Cereolfabriek ben ik vaak te vinden, met of zonder camera. Verder natuurlijk het Jongeriuscomplex aan het Merwedekanaal, dat is nu bijna af qua restauratie en bijvoorbeeld bijzondere gebouwen als de Paardenkathedraal, het postkantoor, de Neude en de industriële ‘rauwheid’ van het Werkspoorkwartier. Mijn favoriete stukje binnenstad is het stukje Oudegracht bij de oude bierbrouwerij De Boog. Eigenlijk kan ik eindeloos doorgaan in onze mooie monumentale stad.

Je hebt nu prachtige foto’s gemaakt vanaf de Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg. Hoe ben je op dit idee gekomen?

Dat komt voort uit enorme nieuwsgierigheid naar het gave gebouw zelf. Ik woon in de buurt en zie de toren staan vanuit ons zolderraam, maar ook omdat ik de stad letterlijk vanuit verschillend perspectief wil fotograferen. Ik fotografeer vaak voor opdrachtgevers specifieke panden en/of interieurs, of de werkzaamheden die worden verricht door erfgoedspecialisten en dat zijn meestal redelijk vastliggende standpunten of perspectieven.

Ik vind het heel leuk om daarnaast ook de extremen in perspectief te zoeken. Zo maakte ik laatst een serie in de binnenstad vanuit kabouterperspectief. Allemaal beelden, vanaf een superlaag standpunt met mijn knieën op de stenen. Stadsgezichten gespiegeld in waterplasjes nabij de Oudegracht. Maar ik ga ook graag de hoogte in, omdat je dan vaak heel verrassende overzichten voor je lens krijgt. Tegenwoordig sta ik ook vaak op parkeergarages te fotograferen, van dit werk wil ik een boek gaan uitgeven. Vanuit de hoogte krijg je op veel bekende Utrechtse (historische) gebouwen en/of plekken vanuit alle windrichtingen andere inzichten.

Vanuit mijn netwerk benaderde ik één van de bedrijven die aan de restauratie van de watertoren werken en zo gezegd zo gedaan, ik had een prachtig point of view gevonden.

De Watertoren wordt nu opgeknapt, kon je je wel makkelijk bewegen in de toren?

Gelukkig is er een bouwlift die mij helemaal naar boven bracht. Het nadeel van deze bouwlift waren wel de trillingen die hij veroorzaakte terwijl ik met mijn lange sluitertijden stond te fotograferen, maar dat kwam uiteindelijk allemaal goed. Ik werd begeleid door de directeur van restauratiebedrijf van Milt en ik kreeg meteen veel informatie over de werkzaamheden, die ik ook deels fotografeerde. Het gaat allemaal heel erg mooi worden met respect voor het historische gebouw. Ik maakte veel foto’s vanaf de bovenste steiger en zag de stad op zijn mooist, precies wat ik had gehoopt. Ook kreeg ik een uniek inkijkje in de toren, specifiek in het enorme metalen waterreservoir. Heel indrukwekkend.