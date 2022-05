Fotograaf legt op iconische plekken in Utrecht 250 naakte mensen op de gevoelige plaat vast

Op verschillende iconische plekken in Utrecht zijn 250 mensen in adamskostuum op de foto gezet. Fotograaf Tom Durden maakte al vaker dronefoto’s van naakte mensen en leidde ook het project Dronude in Utrecht. Op 13 mei opende de fototentoonstelling in de Stadsschouwburg.

Om body positivity te promoten, poseerden afgelopen maand 250 ‘gewone mensen’ naakt op een heel aantal bekende plekken in Utrecht, zoals op het Rietveld Schröderhuis en in Bibliotheek Neude. Durden wil met de fotoserie Dronude aandacht besteden aan de manier waarop wij naar onze lichamen kijken.

Durden: “Als je in een bepaalde cultuur leeft, lijkt alles daarin heel goed en vanzelfsprekend. Wij lijken als Nederlanders heel geëmancipeerd, maar ook in de Nederlandse cultuur vinden we sommige dingen heel gek. Mensen hebben moeite om hun lichaam te tonen. Sommige mensen kijken wel naar een onthoofdingsscène in een tv-serie, maar als er een tepel in beeld komt, is de wereld te klein.”

580 aanmeldingen

De promotie van body positivity sloeg bij veel mensen aan; een grote groep mensen meldde zich aan om naakt op de foto te gaan. “Er waren 580 aanmeldingen, uiteindelijk hebben we maar 250 mensen kunnen fotograferen. Daaronder waren veel mensen die DUIC lezen, maar ook mensen die we via sociale media vonden.”

Samen met Lieke van Herk en Floris van den Berg werkte Durden de afgelopen maand aan het fotoproject voor SPRING Festival. “Tijdens de shoot was het heel erg hectisch. Alles moet dan kloppen. Het was bovendien berekoud en de mensen die je fotografeert moeten gelukkig zijn.”

Anders in het leven

De hectiek van het fotoproject komt tot rust bij het openen van de tentoonstelling. “Geen stress, geen spanning”, vertelt Durden. “Mensen namen de tijd om wat meer te vertellen over waarom ze meededen met het project. Veel mensen hebben moeite gehad met hun lichaam. Zij hebben op een bepaald moment besloten dat niet meer te hebben. Soms deden ze dat vanzelf, soms door een ziekte of ongeluk, waardoor ze anders in het leven zijn gaan staan.”

Tom Durden laat weten het project Dronude graag voort te zetten. Daarvoor is de organisatie nog op zoek naar financiële middelen.

Dronude is gratis te bezoeken in de Hekmanfoyer van de Stadsschouwburg. Dat kan tot en met 21 mei 2022.