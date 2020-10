Fotograaf Max Tosseram exposeert

Op dinsdag 20 oktober opent Max Tosseram in Galerie Waterbolk in de Schoutenstraat een fototentoonstelling van portretten die hij gedurende zijn lange loopbaan heeft gemaakt. Hij is niet meer de jongste maar zijn oog is nog net zo scherp als de lens van zijn camera!

Max Tosseram (*1944) heeft een lange loopbaan als fotograaf achter de rug, met tussenpozen dat wel want er waren meer zaken die zijn interesse hadden. Hij heeft veel gereisd, woonde enige jaren in Spanje, maar vond altijd de weg terug naar Utrecht. In Spanje maakte hij landschapsfoto’s die ook worden geëxposeerd.

In de jaren ’80 opende hij kortstondig een fotostudio aan de Oudegracht. Kortstondig omdat zijn geest geen rust vond in de studio. Wel maakte hij daar een aantal iconische portretten van Utrechtse kunstenaars. Niet de minste kunstenaars waren bereid om voor zijn camera te poseren. Om er een paar te noemen; Pyke Koch, Erica Visser, Dick Bruna en Peter Vos.

Chromaluxe

De meeste van de geportretteerde kunstenaars zijn nu overleden. Broese en Kemink gaf de portretfoto’s in 1991 in boekvorm uit. De fotograaf heeft de dertig jaar oude negatieven opgeschoond en opnieuw in een kleine oplage (50 exemplaren) en op Chromaluxe-panelen afgedrukt. Chromaluxe garandeert een grote kleurechtheid en een lange levensduur. Alle geëxposeerde foto’s zijn ingelijst, gesigneerd en genummerd.

Tosseram wil aantonen dat hij niet alleen teert op oude roem, daarom heeft hij recent ook Bart Rutte, directeur van het Centraal museum en Jan van Zanen, onze oud burgemeester geportretteerd.

De portretten en landschappen van Max Tosseram overstijgen de middelmaat, een bezoekje aan deze tentoonstelling wil ik dan ook graag aanbevelen. Men dient zich wel te houden aan de door de regering voorgeschreven coronamaatregelen.

Foto’s van Max Tosseram 20 oktober t/m 1 november

Galerie Waterbolk, Schoutenstraat 10

Dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 0641924005