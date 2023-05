Fotografe maakt fotoboek over Utrechtse kringlooporganisatie De ARM

De Utrechtse fotografe Daniëlle Moelker is bezig met een fotoboek over kringlooporganisatie De ARM in Utrecht. Het boek, dat zo’n 200 pagina’s moet gaan tellen, toont de medewerkers van De ARM tussen de spullen in het sorteercentrum, in de werkplaatsen en in de winkels. Om het fotoboek te kunnen drukken, is Moelker een crowdfunding gestart.

De Utrechtse Moelker is portret- en documentairefotograaf. Ze is naar eigen zeggen nieuwsgierig naar mensen en wat hen beweegt. Haar nieuwste project gaat over de Utrechtse kringlooporganisatie De ARM. “Daar zijn de meest bijzondere vondsten geen spullen, maar mensen”, vertelt Moelker. “Want hoe circulair de kringloop ook is, in de eerste plaats is De ARM een sociale werkvoorziening”, zo legt Moelker uit.

Naast regulier werk biedt De ARM werkplekken voor deelnemers met een arbeidsregeling of via een re-integratietraject. De kringloop is een werkplek waar men bijvoorbeeld kan re-integreren na een burn-out, een stageplek kan vinden, vrijwilligerswerk kan doen of een taakstraf kan uitvoeren. “Het spreekt mij enorm aan dat zowel mensen als spullen een tweede kans krijgen bij De ARM. Mensen die butsen en krassen hebben opgedaan in hun leven, net zoals de dingen die ze opknappen en verkopen. Hun historie doet niets af aan hun waarde maar draagt juist bij aan hun karakter. Ze mogen er zijn en gezien worden. Dat is wat ik met mijn fotoboek wil uitdragen.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Crowdfunding

Om het fotoboek te kunnen laten drukken, heeft de Utrechtse fotografe 8.000 euro nodig. Moelker zamelt hiervoor geld in via een crowdfundingcampagne die nog tot 12 juni loopt. “Je kunt zelf kiezen hoeveel je geeft”, vertelt de fotografe. “Als bedankje kan je onder meer kiezen voor een set ansichtkaarten of een filmpje met een achtergrondverhaal van een foto. En voor 45 euro kan je alvast een gedrukt exemplaar van het fotoboek bestellen.” Naar verwachting verschijnt het boek in november 2023.