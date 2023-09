Foto’s: danstalenten strijden in 3vs3 battles op Freedom City Festival in Utrecht Foto's: Robert Oosterbroek

De Pandora in TivoliVredenburg werd zondagavond omgetoverd tot een arena van energieke dans-battles en explosieve optredens. Het evenement was het slotstuk van het Freedom City Festival dat vrijdag was begonnen in Utrecht en onder meer plaatsvond in EKKO, De Helling en Theater Kikker. Het festival werd voor de zesde keer georganiseerd en tijdens deze editie werd 50 jaar hiphopcultuur gevierd. Tijdens de finale in TivoliVredenburg streden zestien teams om de winst in een zogenoemde 3vs3 open-style battle. Daarbij nemen teams met drie dansers het op tegen elkaar waarbij alle dansbare genres gebruikt worden zoals hiphop, funk, house, afro en electro. De internationale groep Madrootz ging er aan het eind van de avond met de winst vandoor.

