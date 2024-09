Foto’s: Een kijkje nemen bij bijzondere gebouwen in Utrecht tijdens Open Monumentendag  

Vele bijzondere Utrechtse gebouwen openden zaterdag weer de deuren tijdens Open Monumentendag 2024. Tijdens dit evenement konden mensen zo’n 90 monumenten in de stad van buiten en van binnen bekijken. Ook waren er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over bijvoorbeeld de geschiedenis.

Het thema van deze dag was ‘Erfgoed van routes en verbindingen’. Daarmee stond dit jaar onder andere de geschiedenis van de stad als geografisch knooppunt centraal. De monumenten die open deur hielden waren in letterlijke zin onderdeel van verbindingen – zoals een spoorwegnetwerk of pelgrimsroute – of hadden een verbindende of sociale rol in de stad.

Foto’s: Renzo Gerritsen