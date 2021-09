Foto’s: Een kijkje nemen in de markante gebouwen van Utrecht tijdens Open Monumentendag

Vele markante Utrechtse gebouwen openden zaterdag weer de deuren tijdens Open Monumentendag 2021. Tijdens dit evenement konden mensen zo’n 80 monumenten in de stad van binnen bekijken en ook waren er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over bijvoorbeeld de geschiedenis.

Het thema van deze 35e editie van Open Monumentendag Utrecht was ‘Erfgoed voor iedereen’. Hiermee sloot deze jubileumeditie aan bij het Europese thema Inclusive Heritage: heritage for everyone.

Sommige monumenten die zaterdag meededen zijn ook op andere dagen te bezoeken zoals verschillende kerken en het Stadhuis. Anderen zijn doorgaans gesloten voor publiek. Dit zijn onder meer een woonhuis aan de Agnietenstraat, het Hiëronymushuis en het Lubro-kantoor.

Hieronder is een verslag te zien van een kleine selectie monumenten die meededen aan Open Monumentendag Utrecht.