Foto’s: Heuvel in het Utrechtse Griftpark kleurt rood door Cirkel van Kleding

De heuvel in het Griftpark in Utrecht is zaterdag bezaaid met rode en roze kledingstukken. Deze zogenoemde ‘Cirkel van Kleding’ is bedacht door Pet van de Luijtgaarden en de kunstenaar wil hiermee het fenomeen ‘fast fashion’ aan de kaak stellen.

Van de Luijtgaarden maakte tien jaar geleden al een vergelijkbaar kunstwerk, dat destijds te zien was in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. De Utrechtse kunstenaar had een onderzoek gelezen dat uitwees dat de gemiddelde vrouw tijdens haar leven 2.400 verschillende kledingstukken bezit. Dat zette de kunstenaar aan tot het aan waslijnen hangen van ‘een mensenleven aan kleding’.

Eerder deze maand liet Van de Luijtgaarden weten op zoek te zijn naar roze en rode kledingstukken, en zaterdag zijn ze stuk voor stuk neergelegd op de heuvel in het Griftpark. Van een afstand lijkt het erop dat de heuvel in bloei staat, maar het zijn dus allemaal afgedankte truien, broeken, shirts en overhemden.

De kunstenaar is zaterdagochtend, met hulp van verschillende anderen, begonnen met het neerleggen van de kleding en alles wordt in de avond weer weggehaald. Wie het kunstwerk met eigen ogen wil zien moet dus snel zijn.