Foto’s: kunstwerk Zeelandschap arriveert op nieuwe plek in Utrecht

Na 1,5 jaar in de opslag keert kunstwerk Zeelandschap weer terug in de publieke ruimte in Utrecht. De plaatsing van de zware elementen is donderdag begonnen op bedrijventerrein Papendorp.

Het 35.000 kilo zware kunstwerk stond sinds de jaren ’80 op het Smakkelaarsveld, maar moest eind 2023 worden weggehaald vanwege nieuwbouw op die plek. Er kwamen meerdere mogelijke nieuwe locaties voorbij, maar die vielen om verschillende redenen af. Daarom verdween het kunstwerk in de opslag. Ondertussen werd er wel doorgezocht naar een nieuwe plek, en die werd gevonden.

Donderdag is de gemeente Utrecht begonnen met het plaatsen van het kunstwerk, dat uit meerdere elementen bestaat, in Papendorp. Eén onderdeel – het zogenoemde kadereliëf – wordt in het najaar opnieuw gemaakt, omdat verhuizen niet mogelijk bleek.

Een van de grootste keramische kunstwerken van Nederland

Zeelandschap – oorspronkelijk De Elementen genoemd – werd begin jaren ‘80 ontworpen door David van de Kop. Hij wilde met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich kan terugtrekken en zich kan realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad.

De vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische sculpturen in blauw, terracotta, geel en wit doen denken aan vormen uit de natuur en het Zeeuwse landschap. Het is een van de grootste keramische kunstwerken in Nederland. Het kunstwerk kreeg als naam ‘De Elementen’, maar werd in de volksmond al snel bekend als het Zeelandschap.