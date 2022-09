Foto’s: monumenten in Utrecht gooien de deuren weer wagenwijd open

Liefhebbers van monumentale gebouwen konden vandaag tal van bijzondere panden bezoeken in Utrecht tijdens Open Monumentendag. Er was speciale aandacht voor monumenten die in teken staan van 900 jaar stadsrechten.

Aan de hand van een aantal markante Utrechtse monumenten vertelt Open Monumentendag in vogelvlucht het verhaal van 900 jaar stad, vanaf het moment dat het stadsrecht werd verleend 1122 – in paleis Lofen dat dit jaar voor het eerst te bezoeken is – tot aan de heropening van de singel in 2020.

Van de Middeleeuwse stadskastelen als Drakenburg en Rodenburg tot de moderne woonhuizen van Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn: monumenten zijn de getuigen van een boeiend verleden en brengen zo het verhaal van 900 jaar Utrecht tot leven. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken.