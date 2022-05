Foto’s: Onder toeziend oog van vele Utrechters bereikt Stadskraan de eindbestemming

De reconstructie van de Stadskraan is zaterdagmiddag aangekomen op de eindbestemming bij de Monicabrug in Utrecht. Vele Utrechters volgden de reis van het 30 ton zware gevaarte op de voet.

Vrijdag werd de Stadskraan al vanaf de Museumwerf in Vreeswijk, waar de constructie is gemaakt, naar de Demkabrug aan het Amsterdam-Rijnkanaal verscheept. Afgelopen nacht werd de kraan met behulp van een dieplader via de Amsterdamsestraatweg, over de Marnixlaan, over de Marnixbrug naar het Zandpad gebracht.

Zaterdagochtend werd de Stadskraan op een ponton geladen om via de Vecht bij de Monicabrug aan te komen. Bij de Gasthuismolenbrug leek het erop dat de werklieden alle zeilen bij moesten zetten om de reconstructie onbeschadigd naar de andere kant te krijgen en uiteindelijk lukte dat ook.

Monicabrug

Via de Weerdsluis bereikte de Stadskraan de eindbestemming. Met twee grote kranen werd het gevaarte van de ponton gehesen en op de definitieve plek neergezet. Op de Monicabrug en langs de kades stonden honderden mensen te kijken naar de operatie.

De volgende stap in het proces is het in elkaar zetten van de verschillende onderdelen, zodat de kraan straks zo’n 13,5 meter hoog is. De grote balken zijn van eikenhout en zijn bekleed met planken van douglas, een geurend sparrenhout dat relatief goed tegen het Nederlandse weer kan.