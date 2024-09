Foto’s: Utrecht toneel van strijd tussen internationaal danstalent Foto's: Robert Oosterbroek

Utrecht was afgelopen weekend weer het toneel van de strijd tussen internationaal danstalent. Het slotstuk vond plaats in TivoliVredenburg dat zondagavond werd omgetoverd tot een arena van energieke dans-battles en explosieve optredens. Het was de apotheose van het Freedom City Festival.