Ga er maar even voor zitten; een tien uur durend pianoconcert bij TivoliVredenburg

TivoliVredenburg zendt op 23 januari 2021 een tien uur durend optreden uit via een online livestream. De artiest is de pianist en componist Pieter de Graaf, die tijdens de gehele uitzending improviseert op zijn instrument.

De opnamen van de ‘piano marathon’ moeten de basis vormen voor zijn nieuw uit te brengen muziek. De Graaf heeft al een muzikale carrière achter de rug met onder meer The Kyteman Orchestra, maar is sinds een tijdje een soloproject begonnen. Hieruit is het album Fermata gekomen.

Hij viel dit jaar in de prijzen bij de Edison Klassiek, in de categorie neoklassiek. Zijn inspiratiebronnen zijn divers: Chopin, Keith Jarrett en Miles Davis. De Graaf wordt vergeleken met Nils Frahm en Einaudi. Toch creëert hij volgens TivoliVredenburg een uniek en eigen geluid, door de toevoeging van elektronica en invloeden van jazzmuziek.

De jury van Edison Klassiek zei over Pieter de Graaf het volgende: “Een wervelwind, een draaikolk van geluiden en ideeën, urgent en gedecideerd op de plaat gezet. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is: ondanks zijn vernieuwingsdrift klinkt De Graaf helemaal als De Graaf.”

De livestream is voor 5 euro online te volgen via TivoliVredenburg.